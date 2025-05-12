Каспер Рууд — о грунте на «Мастерсе» в Риме: медленнее Мадрида, нужно адаптироваться

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказал мнение о разнице грунтовых покрытий на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

«Условия игры здесь значительно медленнее, чем в Мадриде. Думаю, многие игроки скажут то же самое. Иногда интересно слышать, как теннисисты расходятся во мнениях по поводу того, какие покрытия быстрее или медленнее, но здесь я думаю, что все мы согласны: Рим намного медленнее, чем Мадрид. Нам всем нужно адаптироваться, хотя мы и говорим, что это стандартное грунтовое покрытие, а поверхность в Мадриде более необычна», – сказал Рууд в интервью Tennis Channel.

Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Риме, где сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.