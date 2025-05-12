«Играть стало намного сложнее». Мирра Андреева оценила свой матч с Носковой в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свой уровень игры в матче с чешкой Линдой Носковой в третьем круге на турнире в Риме (Италия).

— Многие игроки говорят о необходимости повышать свой уровень, когда они, возможно, не играют в полную силу. Было ощущение, что вы повысили свой уровень во втором сете. Что это значит для вас и можете ли вы почувствовать, когда это происходит?

— Да, я чувствовала, что в первом сете я играла хорошо, но она также много попадала мимо. Так что моей главной целью было просто возвращать как можно больше мячей в корт. А потом во втором сете она начала играть действительно агрессивно, её удары начали попадать, и играть против неё стало намного сложнее, и я просто была сосредоточена на том, чтобы попытаться бежать за каждым мячом, который она посылает, и просто играла как можно глубже, чтобы также как-то построить розыгрыш и создать возможность для атаки, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.