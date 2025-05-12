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«Здорово, что удаётся выигрывать матчи в два сета». Алькарас — об игре в Риме

«Здорово, что удаётся выигрывать матчи в два сета». Алькарас — об игре в Риме
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько для него важно побеждать соперников на турнире серии «Мастерс» в Риме в двух партиях.

«Я стараюсь восстанавливаться после травмы как можно лучше. Здорово, что удаётся выигрывать матчи в два сета, потому что это сохраняет энергию для следующих встреч. Хорошо, что на «Мастерсах» есть день отдыха между матчами, так как это снижает физическую нагрузку, ведь каждая игра становится всё сложнее», – сказал Алькарас на пресс-конференции после матча третьего круга турнира в Риме.

Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, где сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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