«Было сделано, чтобы меня сбить». Радукану — о медицинском тайм-ауте Кудерметовой в Риме

49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о медицинском тайм-ауте россиянки Вероники Кудерметовой (50-й номер рейтинга) во время очного матча в рамках третьего круга на «тысячнике» в Риме (Италия).

Во втором сете Кудерметова вызвала врача при счёте 5:0 в пользу Радукану.

«Это было сложно. К счастью, я вела 5:0. Я знала, что это было сделано, чтобы сбить меня с толку, но я сохраняла спокойствие. К счастью, у меня был хороший запас, была моя подача.

С третьего сета я действительно была в ударе. Было непросто после упущенной подачи на сет в первой партии, это не просто ускользает из головы. Я очень довольна тем, как сместила фокус. Не знаю, было ли это откровенно (смеётся)?» — приводит слова Радукану Tennis365.