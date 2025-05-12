«Было сделано, чтобы меня сбить». Радукану — о медицинском тайм-ауте Кудерметовой в Риме
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49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о медицинском тайм-ауте россиянки Вероники Кудерметовой (50-й номер рейтинга) во время очного матча в рамках третьего круга на «тысячнике» в Риме (Италия).
Во втором сете Кудерметова вызвала врача при счёте 5:0 в пользу Радукану.
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|0
|1
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Это было сложно. К счастью, я вела 5:0. Я знала, что это было сделано, чтобы сбить меня с толку, но я сохраняла спокойствие. К счастью, у меня был хороший запас, была моя подача.
С третьего сета я действительно была в ударе. Было непросто после упущенной подачи на сет в первой партии, это не просто ускользает из головы. Я очень довольна тем, как сместила фокус. Не знаю, было ли это откровенно (смеётся)?» — приводит слова Радукану Tennis365.
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