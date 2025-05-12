Рууд: я показал свой лучший теннис в сезоне на турнире в Мадриде

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, как повлияла победа на «Мастерсе» в Мадриде на его игру на турнире АТР-1000 в Риме.

«Мне кажется, что именно в Мадриде я показал свой лучший теннис в этом сезоне — каждое движение, каждый удар были максимально точными. Но очень сложно вернуться мысленно в тот момент и точно понять, что именно я делал так, чтобы всё работало идеально, и как мне удалось показать свою лучшую версию в конкретном матче. Этот турнир стал отличной основой для всего грунтового отрезка сезона, и я внимательно отнесусь к этой неделе — она поможет мне снова приблизиться к тому уровню игры. Как я уже говорил, предпочитаю сосредотачиваться на отдельных матчах, а не на конечной цели — завоевании титула», – сказал Рууд на пресс-конференции после победы во втором круге турнира в Риме.

Напомним, Рууд выиграл «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале британца Джейка Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4.