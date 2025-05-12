Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я всегда относился к нему одинаково». Шелтон — о возвращении Синнера после отстранения

«Я всегда относился к нему одинаково». Шелтон — о возвращении Синнера после отстранения
Комментарии

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о возвращении в тур лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Изменились ли взгляды на Синнера в раздевалке? Могу говорить за себя: я всегда относился к нему одинаково. Рад, что он вернулся», — приводит слова Шелтона We love tennis.

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер провёл первый матч после трёхмесячной дисквалификации в субботу, 10 мая, на «Мастерсе» в Риме (Италия). Он обыграл аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4 в рамках второго круга соревнований.

Материалы по теме
Маттео Берреттини: для всех нас хорошо, что Синнер вернулся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android