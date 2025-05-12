«Я всегда относился к нему одинаково». Шелтон — о возвращении Синнера после отстранения

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о возвращении в тур лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Изменились ли взгляды на Синнера в раздевалке? Могу говорить за себя: я всегда относился к нему одинаково. Рад, что он вернулся», — приводит слова Шелтона We love tennis.

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер провёл первый матч после трёхмесячной дисквалификации в субботу, 10 мая, на «Мастерсе» в Риме (Италия). Он обыграл аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4 в рамках второго круга соревнований.