Александр Зверев — журналисту: это ваша работа — придумывать глупые вопросы

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раздражённо ответил журналисту, который задал ему вопрос о неудачных выступлениях на «Мастерсах» в нынешнем сезоне.

«Вы знаете, я выиграл турнир две недели назад, поэтому мне не хочется об этом думать. Это ваша работа — придумывать глупые вопросы, когда матч длится час, так что я предоставлю это вам», — приводит слова Зверева Corriere dello Sport.

На четырёх «Мастерсах» нынешнего сезона Зверев дважды выходил во второй круг и столько же раз — в четвёртый. На проходящем в эти дни «Мастерсе» в Риме (Италия) немец уже вышел в 1/8 финала, где сыграет с французом Артюром Фисом.