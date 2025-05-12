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Александр Зверев — журналисту: это ваша работа — придумывать глупые вопросы

Александр Зверев — журналисту: это ваша работа — придумывать глупые вопросы
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев раздражённо ответил журналисту, который задал ему вопрос о неудачных выступлениях на «Мастерсах» в нынешнем сезоне.

«Вы знаете, я выиграл турнир две недели назад, поэтому мне не хочется об этом думать. Это ваша работа — придумывать глупые вопросы, когда матч длится час, так что я предоставлю это вам», — приводит слова Зверева Corriere dello Sport.

На четырёх «Мастерсах» нынешнего сезона Зверев дважды выходил во второй круг и столько же раз — в четвёртый. На проходящем в эти дни «Мастерсе» в Риме (Италия) немец уже вышел в 1/8 финала, где сыграет с французом Артюром Фисом.

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