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Рикардо Пьятти рассказал, кого из теннисистов ему напоминает Карлос Алькарас

Рикардо Пьятти рассказал, кого из теннисистов ему напоминает Карлос Алькарас
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Известный итальянский теннисный тренер Рикардо Пьятти высказался о том, чем Карлос Алькарас напоминает ему 20-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема« швейцарца Роджера Федерера.

«Он мне очень напоминает Федерера в 22 года — того тоже отличала определённая недисциплинированность, но он очень быстро повзрослел. Нет сомнений, что у Карлоса есть всё для того, чтобы добиваться успеха — четыре титула «Большого шлема» в таком возрасте не выигрываются без всех возможных качеств, необходимых теннисисту. Главное — чтобы он не потерял контроль и продолжал взрослеть», – приводит слова Пьятти Punto De Break.

Рикардо Пьятти в разные годы своей карьеры тренировал таких игроков, как Иван Любичич, Новак Джокович, Ришар Гаске, Мария Шарапова и Янник Синнер.

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