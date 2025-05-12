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Кенин и Киченок проиграли Мухаммад и Схурс во втором круге парного турнира в Риме

Кенин и Киченок проиграли Мухаммад и Схурс во втором круге парного турнира в Риме
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Американская теннисистка Софья Кенин и украинка Людмила Киченок не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. Во втором круге они потерпели поражение от американки Айши Мухаммад и нидерландки Деми Схурс — 6:7 (4:7), 6:4, 0:1 [7:10].

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 1 10
6 4 		6 0 7
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
С. Кенин Л. Киченок

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кенин и Киченок выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

В четвертьфинале «тысячника» в Риме Мухаммад и Схурс сыграют с российско-бельгийским дуэтом Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.

Календарь парного турнира в Риме
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