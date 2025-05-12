Кенин и Киченок проиграли Мухаммад и Схурс во втором круге парного турнира в Риме

Американская теннисистка Софья Кенин и украинка Людмила Киченок не смогли выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. Во втором круге они потерпели поражение от американки Айши Мухаммад и нидерландки Деми Схурс — 6:7 (4:7), 6:4, 0:1 [7:10].

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кенин и Киченок выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

В четвертьфинале «тысячника» в Риме Мухаммад и Схурс сыграют с российско-бельгийским дуэтом Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.