Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор вышел в четвёртый круг турнира в Риме

Алекс де Минор вышел в четвёртый круг турнира в Риме
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, обыграв боливийца Уго Дельена (103-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:15 МСК
Уго Дельен
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продлился 1 час 38 минут. За время игры де Минор сделал две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из шести. Дельен сделал один эйс и провёл встречу без двойных ошибок. Также он смог реализовать один брейк-пойнт из шести.

В четвёртом круге турнира в Риме де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и чехом Томашем Махачем.

Турнир серии «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнования является немец Александр Зверев.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса
Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android