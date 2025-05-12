Алекс де Минор вышел в четвёртый круг турнира в Риме

Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, обыграв боливийца Уго Дельена (103-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 38 минут. За время игры де Минор сделал две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из шести. Дельен сделал один эйс и провёл встречу без двойных ошибок. Также он смог реализовать один брейк-пойнт из шести.

В четвёртом круге турнира в Риме де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и чехом Томашем Махачем.

Турнир серии «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем соревнования является немец Александр Зверев.