Томми Пол прошёл в четвёртый круг турнира в Риме, где сыграет с де Минором

12-я ракетка мира американец Томми Пол прошёл в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, обыграв в матче третьего круга чеха Томаша Махача (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Пол сделал семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Махач сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В четвёртом круге турнира в Риме Томми Пол сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который был сильнее боливийца Уго Дельена со счётом 6:4, 6:4.