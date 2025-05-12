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Томми Пол прошёл в четвёртый круг турнира в Риме, где сыграет с де Минором

Томми Пол прошёл в четвёртый круг турнира в Риме, где сыграет с де Минором
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12-я ракетка мира американец Томми Пол прошёл в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, обыграв в матче третьего круга чеха Томаша Махача (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
3 		7 7 4
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Пол сделал семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Махач сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В четвёртом круге турнира в Риме Томми Пол сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который был сильнее боливийца Уго Дельена со счётом 6:4, 6:4.

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