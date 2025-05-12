Наоми Осака на решающем тай-брейке проиграла Питон Стирнс в 4-м круге «тысячника» в Риме
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге она проиграла американке Питон Стирнс (42-й номер рейтинга) — 4:6, 6:3, 6:7 (4:7).
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
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|6 4
Наоми Осака
Н. Осака
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Осака выполнила 10 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Стирнс шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале «тысячника» в Риме Питон Стирнс сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Даниэль Коллинз.
Комментарии
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