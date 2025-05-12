Отец Медведева: мы довели Даниила на свои средства до 20 лет, у нас не было спонсоров

Сергей Медведев, отец чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал о финансовой составляющей в начале карьеры сына.

— Многим ли пожертвовали в финансовом плане ради его карьеры?

— В тот момент ничем. Были сложные моменты, как и у всех людей. Обращался к друзьям, они помогали, брал у них в долг. У меня такая работа была, что она мне всё-таки позволяла вести эти тренировки до определённого возраста. Мы довели его на свои средства до 20 лет, у нас не было спонсоров.

— Насколько спонсор важен для тенниса?

— Важен, но хорошо, когда им оказывается родной человек, которого интересует не только результат, но и интересы ребёнка, его здоровье. Без денег, конечно, сложно, особенно когда выходишь на возраст в 17 лет. В 18 нужно играть множество турниров, — сказал Медведев-старший на YouTube-канале MrTennis.