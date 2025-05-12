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Отец Даниила Медведева признался, что никогда не верил в первую строчку рейтинга сына

Отец Даниила Медведева признался, что никогда не верил в первую строчку рейтинга сына
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Сергей Медведев, отец чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева, признался, что раньше не верил в то, что его сын может стать первой ракеткой мира.

— Верили, что Даня будет первым в мире?
— Никогда. Не думали об этом, Даня не отличался каким-то здоровьем. Вот посмотришь на Хачанова — и сразу видно, что атлет. Даня достигает всего умом, характером и силой. Всё, что нужно, он добивается, оно не пришло к нему просто так, — сказал Медведев-старший на YouTube-канале MrTennis.

Даниил Медведев дебютировал на первой строчке мирового рейтинга ATP в 2022 году. Он провёл на вершине 16 недель.

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