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Александр Зверев рассказал, что считает главной целью на текущий момент своей карьеры

Александр Зверев рассказал, что считает главной целью на текущий момент своей карьеры
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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, что считает «Ролан Гаррос» – 2025 главной целью на текущий момент своей карьеры.

«Не совру, если скажу, что моя главная цель сейчас – «Ролан Гаррос». Я буду рад, если выиграю титул здесь, в Риме, или на любом другом турнире, где буду принимать участие. Мюнхен был крайне важен для меня, потому что до этого турнира я играл не очень хорошо и победить на кортах в Германии было крайне важно. И я очень хочу победить здесь, в Риме, тоже, но всегда должен смотреть одним глазом на Париж», – сказал Зверев в интервью Tennis Channel.

Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме. Он является действующим чемпионом турнира.

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