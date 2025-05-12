«Только не зовите Синнера». Папа Римский отреагировал на идею провести теннисный матч

Новый Папа Римский Лев XIV ответил на вопрос о возможности проведения благотворительного теннисного матча с его участием. Несколько лет назад он рассказывал, что в свободное время любит играть в теннис.

Лев XIV: Конечно, можно [провести матч].

Журналист: Я бы пригласил Андре Агасси.

Лев XIV: Только не зовите Синнера, — приводит слова Папы Римского Tuttosport.

Фамилия первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с английского языка переводится как «грешник».

На прошлой неделе теннисист провёл первый поединок после трёхмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) он обыграл аргентинца Мариано Навоне (6:3, 6:4).