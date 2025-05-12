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Родители Даниила Медведева рассказали, почему решили отдать его в теннис

Родители Даниила Медведева рассказали, почему решили отдать его в теннис
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Родители российского теннисиста Даниила Медведева рассказали, почему остановили свой выбор на теннисе, когда принимали окончательное решение о виде спорта, которым займётся сын.

— Как вы поняли, что у Дани есть талант к теннису?
Сергей Медведев: С того возраста, когда он стал занимать призовые места на детских соревнованиях, выходил в финалы. Параллельно, примерно с шести лет, он занимался плаванием, шахматами и аэробикой. До 12 лет мы уделяли внимание всем. Потом, когда нагрузка в каждом виде спорта увеличилась, пришлось выбирать. Мы выбрали теннис, потому что это динамичный и интересный вид спорта, самому Дане он нравился.

Ольга Медведева: Плавание — очень хорошо для здоровья. Потом случайно увидела объявление, что есть школа тенниса и тренер Екатерина Ивановна Крючкова набирает группу в сентябре. Мы пришли, Дане было 6,5 лет, год как раз подходил, но прыгнули в последний вагон, хотя 6,5 лет, наверное, уже поздновато. Даня сразу понравился тренеру, она сказала, что он ничего не умеет делать, но хороший.

Сергей Медведев: Тренер важен всю жизнь, это и наставник, и друг вместе с родителями. С нами могут идти какие-то препирательства, а тренеру особо не возразишь. И, если тренер разумный, это прекрасно. Крючкова была прекрасным тренером, – рассказали родители Медведева в интервью YouTube-каналу Mr.Tennis.

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