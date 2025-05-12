Диана Шнайдер уверенно обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 14:25 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Мертенс два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
В четвертьфинале «тысячника» в Риме Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и итальянкой Жасмин Паолини.
Комментарии
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