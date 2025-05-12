Диана Шнайдер уверенно обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (24-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Мертенс два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В четвертьфинале «тысячника» в Риме Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко и итальянкой Жасмин Паолини.