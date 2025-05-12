Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Даниила Медведева рассказала, почему его семья переехала жить во Францию

Мама Даниила Медведева рассказала, почему его семья переехала жить во Францию
Аудио-версия:
Комментарии

Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о причинах переезда семьи во Францию.

— Почему вы переехали именно во Францию?
— Судьба распорядилась. Мы задумывались, куда ехать тренироваться, потому что в Москве это отнимало много времени и всё было дорого: гостиницы, визы. Сначала задумались о Финляндии, нам нравилась страна, мы часто проводили каникулы там, когда дети были маленькие. Нашли там теннисный центр даже, но потом решили в Швецию, где лучше теннис. Попробовали поехать туда, не сложилось… А затем наша средняя дочь Алёна поступила в университет в Ниццу. Мы приехали её проведать, а Даня здесь тренировался в каком-то клубе. Дали себе два года на переезд, что вот, когда ему будет 18, как раз и переедем. Продали квартиру в Москве и купили строящийся домик во Франции, – рассказала Ольга Медведева в интервью YouTube-каналу Mr.Tennis.

Материалы по теме
Родители Даниила Медведева рассказали, почему решили отдать его в теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android