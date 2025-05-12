Мама Даниила Медведева рассказала, почему его семья переехала жить во Францию

Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о причинах переезда семьи во Францию.

— Почему вы переехали именно во Францию?

— Судьба распорядилась. Мы задумывались, куда ехать тренироваться, потому что в Москве это отнимало много времени и всё было дорого: гостиницы, визы. Сначала задумались о Финляндии, нам нравилась страна, мы часто проводили каникулы там, когда дети были маленькие. Нашли там теннисный центр даже, но потом решили в Швецию, где лучше теннис. Попробовали поехать туда, не сложилось… А затем наша средняя дочь Алёна поступила в университет в Ниццу. Мы приехали её проведать, а Даня здесь тренировался в каком-то клубе. Дали себе два года на переезд, что вот, когда ему будет 18, как раз и переедем. Продали квартиру в Москве и купили строящийся домик во Франции, – рассказала Ольга Медведева в интервью YouTube-каналу Mr.Tennis.