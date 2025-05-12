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«Без таких игроков теннис был бы неинтересен». Мама Даниила Медведева — о Кирьосе

«Без таких игроков теннис был бы неинтересен». Мама Даниила Медведева — о Кирьосе
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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о своём отношении к австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

— Что вы думаете про Кирьоса?
— Ник всегда был интересным игроком, подавал большие надежды, но был резким и самоуверенным. Наверное, хорошо быть уверенным, однако не самоуверенным. Мы думали, что он станет топ-игроком. Было несколько хороших австралийских и итальянских мальчиков, но они все потерялись. То, что сейчас происходит с Ником, для меня странно. Он популярен, медийная личность, однако за счёт чего?

— Трэш-токи, заявления, употребляет агрессивную лексику.
— Да, привлекает молодую аудиторию. Король эпатажа.

— Но как вы оцените его поведение, насколько такие игроки нужны в туре?
— Я не специалист в теннисе, плюс мне непонятно, делает он это на публику или сам такой. У него изнутри, мне кажется, идёт много наигранного. Наверное, без таких игроков теннис был бы неинтересен, – рассказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr.Tennis.

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