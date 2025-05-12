Отец Даниила Медведева рассказал о самых обидных поражениях в карьере сына

Сергей Медведев, отец российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, считает ли он поражения Медведева-младшего в финалах турниров «Большого шлема» от Янника Синнера и испанца Рафаэля Надаля самыми обидными в карьере сына.

— Самые обидные поражения Дани за карьеру?

— Когда Даня проигрывает, обычно не смотрю эти матчи, ухожу раньше. Но от Надаля и Синнера, когда вёл 2:0, конечно, обидные поражения.

— Можно ли сказать, что финал с Надалем ментально сломал Медведева?

— Думаю, морально нет, – рассказал Сергей Медведев в интервью на YouTube-канале Mr.Tennis.

Напомним, Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open – 2022 со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7 и итальянцу Яннику Синнеру на Australian Open – 2023 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).