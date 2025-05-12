«Очень разносторонний человек». Родители Даниила Медведева — о его хобби в детстве

Сергей и Ольга Медведевы, родители чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева, рассказали, каким сын был в детстве.

Папа Сергей: Любил заниматься всем, что ему предлагалось. Очень азартный и увлекающийся. Очень любил побеждать. В плавании вышел на первый разряд, читал много, музыкой занимался и любил смотреть фильмы. У него практически не было свободного времени, когда просто ложишься на кровать и ничего не хочешь делать. С семи лет Даня серьёзно занимался английским. Учился четыре года в школе английского языка в центре Москвы, там не просто английский, а учёба на английском и конкурс, пожалуй, 100 человек на место. Он прошёл конкурс без всякого блата, у него был такой английский, уже в юношестве, что, приезжая в Англию, все удивлялись его языку. Он ведь даже на русском мог по-разному строить фразу. Например: «Хочу пойти с вами гулять» или «Не пойдёте ли вы гулять со мной сегодня, если будете свободны». Примерно так Даня говорит на английском. Интеллигентный язык.

Да, он очень разносторонний человек. Сейчас, когда есть время, обожает автогонки… Его даже оштрафовали один раз за превышение скорости, 160 ехали с Димитровым.

У нас был один телевизор в семье, а я смотрел много спорта. И, вероятно, он был вынужден смотреть то, что и я, а потом увлёкся. Обожал биатлон и велогонки. Болел за «Баварию», как и сейчас, знал всех игроков.

Мама Ольга: Было очень много энергии. Вся семья, особенно когда он был маленьким, ждала семь часов вечера, чтобы его уложить и немного отвлечься на собственную жизнь, — сказали Медведевы на YouTube-канале Mr. Tennis.