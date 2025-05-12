Отец Даниила Медведева — об игре сына: находится на прежнем уровне

Сергей Медведев, отец российского теннисиста Даниила Медведева, поделился мнением о том, присутствует ли спад в игре на данном этапе карьеры сына.

— С чем связан спад Даниила, сможет он вернуться на свой уровень?

— Думаю, что нет никакого спада, он находится на прежнем уровне. Трудно, потому что твой стиль изучают и работают. Чтобы оставаться на прежнем уровне, ты должен что-то добавлять. Больше тренироваться или, возможно, найти специалиста, который тебе посоветует, как стать лучше.

Не стоит забывать, что жизнь Дани составляет не только теннис. У него две дочки и жена, с которыми он хочет проводить время. Видеть окружающий мир, отдыхать. Уже непросто выходить на какой-то уровень.

Даня уже достаточно заработал, уже и возраст подходит к 30. Конечно, ему хочется выигрывать, но, чтобы себя истязать и куда-то идти, думаю, такое ему уже не нужно, – рассказал Сергей Медведев в интервью на YouTube-канале Mr.Tennis.