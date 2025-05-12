«Резкий прогресс, когда тренируешься с ним». Отец Медведева — о помощи Джоковича

Сергей Медведев, отец российского теннисиста Даниила Медведева, рассказал, какое отношение имеет к прогрессу в игре сына 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович.

— Кто у вас любимый теннисист, кроме Дани?

— Мирра Андреева.

— А из «Большой тройки»?

— Всегда болел за Федерера, мне нравилась мысль в его игре. Он был необыкновенно интересен и разнообразен. Добивался побед за счёт своей игры. А потом таким же игроком стал Джокович, которого я знаю, у нас прекрасные отношения. И Джокович в какой-то степени имеет отношение к прогрессу Даниила: было время, когда они вместе тренировались. Сразу резкий прогресс, когда тренируешься с таким игроком. Он оказал ему помощь, я поблагодарил Новака за это, – рассказал Сергей Медведев в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.