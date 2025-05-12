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Жасмин Паолини обыграла Остапенко в 4-м круге «тысячника» в Риме и встретится со Шнайдер

Жасмин Паолини обыграла Остапенко в 4-м круге «тысячника» в Риме и встретится со Шнайдер
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге она одолела представительницу Латвии Елену Остапенко (18-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 15:15 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Паолини выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Остапенко пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал «тысячника» в Риме Жасмин Паолини поспорит с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

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