Жасмин Паолини обыграла Остапенко в 4-м круге «тысячника» в Риме и встретится со Шнайдер

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвёртом круге она одолела представительницу Латвии Елену Остапенко (18-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Паолини выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Остапенко пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал «тысячника» в Риме Жасмин Паолини поспорит с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.