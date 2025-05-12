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Алекс де Минор: доволен стабильностью, которую демонстрирую, выступая каждую неделю

Алекс де Минор: доволен стабильностью, которую демонстрирую, выступая каждую неделю
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Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор прокомментировал свою игру в сезоне-2025.

«Я очень доволен той стабильностью, которую демонстрирую, выступая каждую неделю. Но в конечном итоге цель — стремиться к более крупным и значимым результатам. Этим я и занимаюсь каждую неделю, давая себе шанс добиться большего. Надеюсь, смогу использовать предоставленные возможности», – сказал де Минор в интервью после матча третьего круга турнира в Риме.

Алекс де Минор одержал победу в поединке третьего круга «Мастерса» в Риме над боливийцем Уго Дельеном со счётом 6:4, 6:4. Эта победа стала для австралийца 24-й в текущем теннисном сезоне.

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