«Долго не разговаривал». Мама Даниила Медведева — о развитии сына в детском возрасте

Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о развитии сына в детском возрасте.

«Развитие было не совсем обычное. Долго не разговаривал, физически был такой большой, говорить начал поздно, но зато начал рано читать. Я даже уже не помню, он, мне кажется, раньше начал читать, и потом он уже заговорил как-то, вот это у него всё одновременно произошло. То есть речь была такая совсем, как у младенца, и потом раз — сразу такой прорыв, видимо. Он был очень любопытный, всё любил делать, изучать новое что-то», — рассказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

Ранее отец Даниила Сергей Медведев рассказал, как сын реагировал на поражения в детстве.