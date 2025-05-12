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«Долго не разговаривал». Мама Даниила Медведева — о развитии сына в детском возрасте

«Долго не разговаривал». Мама Даниила Медведева — о развитии сына в детском возрасте
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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о развитии сына в детском возрасте.

«Развитие было не совсем обычное. Долго не разговаривал, физически был такой большой, говорить начал поздно, но зато начал рано читать. Я даже уже не помню, он, мне кажется, раньше начал читать, и потом он уже заговорил как-то, вот это у него всё одновременно произошло. То есть речь была такая совсем, как у младенца, и потом раз — сразу такой прорыв, видимо. Он был очень любопытный, всё любил делать, изучать новое что-то», — рассказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

Ранее отец Даниила Сергей Медведев рассказал, как сын реагировал на поражения в детстве.

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