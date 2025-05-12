Кори Гауфф разгромила Радукану в 1/8 финала турнира в Риме и может сыграть с М. Андреевой
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во встрече 1/8 финала она одержала уверенную победу над британкой Эммой Радукану (49-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 16:20 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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Эмма Радукану
Э. Радукану
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Гауфф выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Радукану ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Соперницей Гауфф в поединке за выход в полуфинал «тысячника» в Риме станет победительница матча между 18-летней россиянкой Миррой Андреевой и Кларой Таусон из Дании.
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