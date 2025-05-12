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Американскую теннисистку Питон Стирнс стошнило после победы над Осакой на турнире в Риме

Американскую теннисистку Питон Стирнс стошнило после победы над Осакой на турнире в Риме
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Американскую теннисистку Питон Стирнс (42-й номер рейтинга WTA) стошнило после победы над 48-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой (6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в четвёртом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). После окончания матча американка зашла за судейскую вышку, за которой её вырвало.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 4
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Осака выполнила 10 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Стирнс шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале «тысячника» в Риме Питон Стирнс сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Даниэль Коллинз.

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