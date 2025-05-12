Американскую теннисистку Питон Стирнс стошнило после победы над Осакой на турнире в Риме
Поделиться
Американскую теннисистку Питон Стирнс (42-й номер рейтинга WTA) стошнило после победы над 48-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой (6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в четвёртом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). После окончания матча американка зашла за судейскую вышку, за которой её вырвало.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 12:05 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 4
Наоми Осака
Н. Осака
Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Осака выполнила 10 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Стирнс шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале «тысячника» в Риме Питон Стирнс сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и американкой Даниэль Коллинз.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2025
-
17:58
-
17:38
-
17:12
-
17:02
-
16:59
-
16:48
-
16:34
-
16:32
-
16:23
-
16:13
-
16:01
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:44
-
15:36
-
15:32
-
15:19
-
14:54
-
14:42
-
14:11
-
14:10
-
13:38
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
13:11
-
12:51
-
12:42
-
12:39
-
12:08
-
12:07
-
11:53
-
11:51
-
11:38