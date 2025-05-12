Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Даниэль Коллинз

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она одолела американку Даниэль Коллинз (6:4, 6:2), занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Свитолина выполнила три раза эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Свитолина поспорит с американкой Питон Стирнз, которая в четвёртом круге оказалась сильнее японки Наоми Осаки (6:4, 3:6, 7:6 (7:4).