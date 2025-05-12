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Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Даниэль Коллинз

Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Даниэль Коллинз
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она одолела американку Даниэль Коллинз (6:4, 6:2), занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Свитолина выполнила три раза эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Свитолина поспорит с американкой Питон Стирнз, которая в четвёртом круге оказалась сильнее японки Наоми Осаки (6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

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