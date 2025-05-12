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«Он написал заявление по собственному». Мама Даниила Медведева — об учёбе сына в МГИМО

«Он написал заявление по собственному». Мама Даниила Медведева — об учёбе сына в МГИМО
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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, ответила на вопрос о полученном её сыном образовании.

— Какое у Даниила образование?
— Школу закончил в 16,5 года. Он даже поступил в МГИМО, мог пойти на дневной, но выбрали вечерний, чтобы мог ездить на турниры. Год он там проучился, потом взял академ. И вот после года в МГИМО сказал, что хочет попробовать один теннис, без учёбы.

Мы согласились, он написал заявление по собственному, что даёт ему право восстановиться в течение пяти лет. Если не получится в теннисе, можешь вернуться в учёбу. А так у него спортивное образование, закончил кафедру тенниса, как и все теннисисты, — рассказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

Ранее мама Даниила рассказала о развитии сына в детском возрасте.

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