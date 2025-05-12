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Мама Даниила Медведева рассказала о влиянии супруги Дарьи на карьеру её сына

Мама Даниила Медведева рассказала о влиянии супруги Дарьи на карьеру её сына
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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, считает, что супруга её сына Дарья играет важную роль в его карьере.

— Как супруга Дарья повлияла на жизнь Даниила?
— Колоссально, она очень хорошая жена. И именно как жена теннисиста. Она знает этот вид спорта, потому что тоже занималась, очень хорошо Даню понимает. Думаю, им очень комфортно, — рассказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

На данный момент 29-летний Даниил Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. В своём последнем матче россиянин нанёс поражение 25-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину (6:4, 6:1) в третьем круге «Мастерса» в Риме. В четвёртом круге Медведев встретится с девятым номером рейтинга ATP итальянцем Лоренцо Музетти.

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