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Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала в Риме, победив де Йонга в третьем круге

Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала в Риме, победив де Йонга в третьем круге
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжил успешное выступление после трёхмесячной дисквалификации, одолев в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме 93-го номера рейтинга АТР нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 6:4, 6:2.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время итальянец выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Его соперник один раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В 1/8 финала турнира в Риме Синнер сыграет с 18-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

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