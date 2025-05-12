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«Они были молодыми, горячими». Мама Даниила Медведева — о конфликте сына с Циципасом

«Они были молодыми, горячими». Мама Даниила Медведева — о конфликте сына с Циципасом
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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала, не повлиял ли конфликт между её сыном и Стефаносом Циципасом на дружеские отношения с семьёй греческого спортсмена. В 2022 году в первом круге «Мастерса» в Майами россиянин обыграл грека в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:2). Во время матча между спортсменами возникла перепалка, в ходе которой Циципас оскорбил Медведева, назвав его «сраным русским».

— Конфликт Дани и Циципаса, знаю, что вы очень хорошо дружите с семьёй Стефаноса. Не повлияло ли это на ваше общение?
— Это старая история, всё давно изменилось. Они были молодыми, горячими. Конкуренция на корте. Мы с родителями, с семьёй всегда общались нормально.

— Конфликтов не было после этой ситуации?
— Нет, мы не конфликтные люди, — рассказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

Медведев и Циципас провели между собой 14 матчей. Счёт личных встреч — 10-4 в пользу россиянина.

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