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«Будет непросто». Янник Синнер — о предстоящем матче с Серундоло в 1/8 финала в Риме

«Будет непросто». Янник Синнер — о предстоящем матче с Серундоло в 1/8 финала в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й в рейтинге ATP) в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме.

«Знаете, каждый день, каждое испытание даётся нелегко. Конечно, в прошлый раз, когда я играл здесь, я уступил ему на этом корте. Давайте посмотрим. Он потрясающий игрок. Он проводит классный сезон. Это будет непросто. Я должен повысить свой уровень, если хочу сохранить его равным. Давайте посмотрим. Это именно те испытания, которые мне нужны. Я пытаюсь понять, на каком уровне я играю. Это будет хорошим испытанием для меня. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Синнер в интервью на корте после победы над нидерландцем Йеспером де Йонгом (6:4, 6:2) в третьем круге.

В 2023 году Синнер в трёх сетах проиграл Серундоло в 18 финала «Мастерса» в Риме (7:6, 2:6, 2:6). Ранее они ещё дважды встречались н турнирах уровня ATP, одержав в этих матчах по одной победе.

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