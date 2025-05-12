Мунар в двух сетах обыграл Корду и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

66-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар нанёс поражение американцу Себастьяну Корде (23-й номер рейтинга ATP) в поединке третьего круга «Мастерса» в Риме со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Испанец сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвёртом круге Мунар встретится с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия). Их матч начнётся сегодня, 12 мая, не ранее 20:00 мск.

Призовой фонд мужских соревнований в Риме составил € 8 055 385.