Мунар в двух сетах обыграл Корду и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
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66-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар нанёс поражение американцу Себастьяну Корде (23-й номер рейтинга ATP) в поединке третьего круга «Мастерса» в Риме со счётом 6:4, 6:2.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 18:00 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
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Себастьян Корда
С. Корда
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Испанец сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из трёх.
В четвёртом круге Мунар встретится с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия). Их матч начнётся сегодня, 12 мая, не ранее 20:00 мск.
Призовой фонд мужских соревнований в Риме составил € 8 055 385.
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