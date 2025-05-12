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Мирра Андреева одержала волевую победу над Таусон и сыграет с Гауфф в 1/4 финала в Риме

Мирра Андреева одержала волевую победу над Таусон и сыграет с Гауфф в 1/4 финала в Риме
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она в трёх сетах одолела 23-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время спортсменки выполнили по два эйса и допустили по четыре двойные ошибки. Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Её соперница выиграла 2 брейк-пойнта из 10.

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).

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