Фото: Янник Синнер проявил заботу о травмировавшемся во время матча де Йонге

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проявил заботу по отношению к нидерландцу Йесперу де Йонгу (93-й номер рейтинга ATP) во время их матча в рамках третьего круга «Мастерса» в Риме (6:4, 6:2).

Во втором сете, при счёте 3:1 в пользу итальянца де Йонг упал на грунт и повредил руку. Синнер подошёл к своему сопернику, чтобы узнать о его самочувствии, после чего принёс ему полотенце, отнёс ракетку обратно на скамейку и стряхнул с неё глину.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее нидерландский теннисист смог продолжить матч.

Напомним, в чётвёртом круге соперником Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.