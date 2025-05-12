Фото: Янник Синнер проявил заботу о травмировавшемся во время матча де Йонге

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер проявил заботу по отношению к нидерландцу Йесперу де Йонгу (93-й номер рейтинга ATP) во время их матча в рамках третьего круга «Мастерса» в Риме (6:4, 6:2).
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Во втором сете, при счёте 3:1 в пользу итальянца де Йонг упал на грунт и повредил руку. Синнер подошёл к своему сопернику, чтобы узнать о его самочувствии, после чего принёс ему полотенце, отнёс ракетку обратно на скамейку и стряхнул с неё глину.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Тем не менее нидерландский теннисист смог продолжить матч.
Напомним, в чётвёртом круге соперником Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.
- 12 мая 2025
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