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«Начал хорошо, но затем сорвался». Синнер — о победе над де Йонгом в третьем круге Рима

«Начал хорошо, но затем сорвался». Синнер — о победе над де Йонгом в третьем круге Рима
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом (6:4, 6:2) в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

«Сегодняшний матч был совсем не таким, как в субботу (10 мая Синнер победил аргентинца Мариано Навоне в первом поединке после трёхмесячной дисквалификации. — Прим. «Чемпионата»). Я начал хорошо, но затем сорвался. Брейк в четвёртом гейме был важен. Он потрясающий игрок и удивительный человек. Надеюсь, с его травмой всё в порядке», — сказал итальянец в интервью на корте.

Йеспер де Йонг повредил запястье в середине второго сета.

В 1/8 финала турнира в Риме Синнер сразится с 18-й ракеткой мира Франсиско Серундоло из Аргентины.

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