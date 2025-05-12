Мирра Андреева заплакала после спора с судьёй на турнире в Риме

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Кларой Таусон из Дании.

В третьем гейме второго сета Андреева вела со счётом 15:0, затем выиграла ещё один розыгрыш, но судья отменила её очко из-за того, что на корте моргнул свет и не сработала электронная система. Мирра вступила в перепалку с арбитром, после чего даже заплакала, арбитр не стала менять своё решение. После этого россиянка упустила три розыгрыша подряд, однако сумела отыграться со счёта 15:40 и забрала гейм.

Победительница данного матча за выход в полуфинал Рима сразится с американкой Кори Гауфф.