Мирра Андреева заплакала после спора с судьёй на турнире в Риме
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Кларой Таусон из Дании.
В третьем гейме второго сета Андреева вела со счётом 15:0, затем выиграла ещё один розыгрыш, но судья отменила её очко из-за того, что на корте моргнул свет и не сработала электронная система. Мирра вступила в перепалку с арбитром, после чего даже заплакала, арбитр не стала менять своё решение. После этого россиянка упустила три розыгрыша подряд, однако сумела отыграться со счёта 15:40 и забрала гейм.
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|2
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|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Победительница данного матча за выход в полуфинал Рима сразится с американкой Кори Гауфф.
Комментарии
- 12 мая 2025
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