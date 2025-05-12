Мирра Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение в матче с Таусон

В эти минуты в Риме (Италия) проходит матч четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000, в котором седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с датчанкой Кларой Таусон (23-й номер рейтинга WTA).

В концовке первого сета, который остался за Таусон (7:5), у Андреевой сдали нервы после решающего брейка датчанки. Россиянка выбила мяч с корта и бросила ракетку, за что судья на вышке выписал Мирре предупреждение за неспортивное поведение. Отметим, что Клара смогла забрать первый сет, проигрывая по его ходу со счётом 1:3.

Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее во втором сете 18-летняя Андреева взяла убедительный реванш со счётом 6:3.

Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.