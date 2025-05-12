Мирра Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение в матче с Таусон
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В эти минуты в Риме (Италия) проходит матч четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000, в котором седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с датчанкой Кларой Таусон (23-й номер рейтинга WTA).
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
В концовке первого сета, который остался за Таусон (7:5), у Андреевой сдали нервы после решающего брейка датчанки. Россиянка выбила мяч с корта и бросила ракетку, за что судья на вышке выписал Мирре предупреждение за неспортивное поведение. Отметим, что Клара смогла забрать первый сет, проигрывая по его ходу со счётом 1:3.
Фото: Кадр из трансляции
Тем не менее во втором сете 18-летняя Андреева взяла убедительный реванш со счётом 6:3.
Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.
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