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Мирра Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение в матче с Таусон

Мирра Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение в матче с Таусон
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В эти минуты в Риме (Италия) проходит матч четвёртого круга грунтового турнира категории WTA-1000, в котором седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с датчанкой Кларой Таусон (23-й номер рейтинга WTA).

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В концовке первого сета, который остался за Таусон (7:5), у Андреевой сдали нервы после решающего брейка датчанки. Россиянка выбила мяч с корта и бросила ракетку, за что судья на вышке выписал Мирре предупреждение за неспортивное поведение. Отметим, что Клара смогла забрать первый сет, проигрывая по его ходу со счётом 1:3.

Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее во втором сете 18-летняя Андреева взяла убедительный реванш со счётом 6:3.

Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.

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