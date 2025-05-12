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Мама Медведева: не могу сказать, что мне нравится поведение Даниила на корте

Мама Медведева: не могу сказать, что мне нравится поведение Даниила на корте
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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, высказалась о поведении сына на корте.

— А как оцените поведение Даниила на корте?
— Реакция сына мне всегда понятна, я её всегда оправдываю, понимаю, для чего он так делает. Но, конечно, не могу сказать, что мне нравится такое поведение, — сказала Ольга Медведева в интервью на YouTube-канале Mr. Tennis.

На данный момент 29-летний Даниил Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. В своём последнем матче россиянин нанёс поражение 25-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину (6:4, 6:1) в третьем круге «Мастерса» в Риме. В четвёртом круге Медведев встретится с девятым номером рейтинга ATP итальянцем Лоренцо Музетти.

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