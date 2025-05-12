Таусон — первая теннисистка, трижды проигравшая Мирре Андреевой в рамках одного сезона

Сегодня, 12 мая, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она в трёх сетах обыграла 23-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании — 5:7, 6:3, 6:2.

Таким образом, Таусон стала первой соперницей в карьере 18-летней Мирры, которую россиянке удалось одолеть трижды в рамках одного сезона. Ранее в 2025 году Андреева обыгрывала Клару на турнирах в Индиан-Уэллсе и в Дубае.

Напомним, во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).