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Таусон — первая теннисистка, трижды проигравшая Мирре Андреевой в рамках одного сезона

Таусон — первая теннисистка, трижды проигравшая Мирре Андреевой в рамках одного сезона
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Сегодня, 12 мая, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/8 финала она в трёх сетах обыграла 23-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании — 5:7, 6:3, 6:2.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Таким образом, Таусон стала первой соперницей в карьере 18-летней Мирры, которую россиянке удалось одолеть трижды в рамках одного сезона. Ранее в 2025 году Андреева обыгрывала Клару на турнирах в Индиан-Уэллсе и в Дубае.

Напомним, во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).

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