Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«LOL». Жозе Моргаду — об инциденте со светом в матче М. Андреевой и Таусон

«LOL». Жозе Моргаду — об инциденте со светом в матче М. Андреевой и Таусон
Аудио-версия:
Комментарии

Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал инцидент в матче между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Кларой Таусон из Дании (5:7, 6:3, 6:2) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме. В третьем гейме второго сета Андреева вела со счётом 15:0, затем выиграла ещё один розыгрыш, но судья отменила её очко из-за того, что на корте моргнул свет и не сработала электронная система. После этого россиянка упустила три розыгрыша подряд, однако сумела отыграться со счёта 15:40 и забрала гейм.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«LOL. Единственный игрок, которому здесь могли помешать, был игрок, который выиграл очко. Безумие, что это переиграли...» — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).

Материалы по теме
Скандал в Риме! Мирра плакала, но вышла в 1/4 финала, а соперница жаловалась на свет
Скандал в Риме! Мирра плакала, но вышла в 1/4 финала, а соперница жаловалась на свет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android