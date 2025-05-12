«LOL». Жозе Моргаду — об инциденте со светом в матче М. Андреевой и Таусон

Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал инцидент в матче между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Кларой Таусон из Дании (5:7, 6:3, 6:2) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме. В третьем гейме второго сета Андреева вела со счётом 15:0, затем выиграла ещё один розыгрыш, но судья отменила её очко из-за того, что на корте моргнул свет и не сработала электронная система. После этого россиянка упустила три розыгрыша подряд, однако сумела отыграться со счёта 15:40 и забрала гейм.

«LOL. Единственный игрок, которому здесь могли помешать, был игрок, который выиграл очко. Безумие, что это переиграли...» — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).