Синнер — второй самый молодой игрок в истории по победной серии с соперниками ниже топ-10
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Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер нанёс поражение нидерландцу Йесперу де Йонгу (93-й номер рейтинга ATP) в матче третьего круга «Мастерса» в Риме (6:4, 6:2).
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Таким образом, эта победа стала для Синнера 42-й подряд в матчах с соперниками, не входящими в первую десятку рейтинга. Янник (23 года, 264 дня) является самым молодым игроком, выдавшим такую серию после Ивана Лендла (22 года, 78 дней) в 1982 году.
Напомним, в чётвёртом круге соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.
Призовой фонд мужских соревнований в Риме составил € 8 055 385.
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