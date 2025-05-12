Янник Синнер одержал 80 побед на «Мастерсах». Быстрее него это сделали только два игрока
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Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Риме, одержав тем самым 80-ю победу на «Мастерсах».
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Чтобы достигнуть данного показателя, Синнеру пришлось провести 106 матчей. Быстрее него 80 побед на «Мастерсах» одерживали только испанец Рафаэль Надаль (96 встреч) и Стефан Эдберг из Швеции (103).
Напомним, в чётвёртом круге турнира в Риме соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.
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