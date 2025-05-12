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Янник Синнер одержал 80 побед на «Мастерсах». Быстрее него это сделали только два игрока

Янник Синнер одержал 80 побед на «Мастерсах». Быстрее него это сделали только два игрока
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Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл нидерландца Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге турнира категории ATP-1000 в Риме, одержав тем самым 80-ю победу на «Мастерсах».

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Чтобы достигнуть данного показателя, Синнеру пришлось провести 106 матчей. Быстрее него 80 побед на «Мастерсах» одерживали только испанец Рафаэль Надаль (96 встреч) и Стефан Эдберг из Швеции (103).

Напомним, в чётвёртом круге турнира в Риме соперником Янника Синнера станет 18-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее в своём поединке оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера.

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