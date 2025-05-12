М. Андреева стала самой юной теннисисткой, дошедшей до семи четвертьфиналов на WTA-1000

Сегодня. 12 мая, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в трёх сетах обыграла датчанку Клару Таусон (5:7, 6:3, 6:2) и вышла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). 18-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до семи четвертьфиналов на турнирах категории WTA-1000.

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2). Напомним, на предыдущем «тысячнике» в Мадриде Андреева и Гауфф также встретились в четвертьфинале. Тогда победила американка со счётом 7:5, 6:1.