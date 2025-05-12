Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

М. Андреева стала самой юной теннисисткой, дошедшей до семи четвертьфиналов на WTA-1000

М. Андреева стала самой юной теннисисткой, дошедшей до семи четвертьфиналов на WTA-1000
Комментарии

Сегодня. 12 мая, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в трёх сетах обыграла датчанку Клару Таусон (5:7, 6:3, 6:2) и вышла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). 18-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до семи четвертьфиналов на турнирах категории WTA-1000.

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сыграет с чемпионкой US Open — 2022, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2). Напомним, на предыдущем «тысячнике» в Мадриде Андреева и Гауфф также встретились в четвертьфинале. Тогда победила американка со счётом 7:5, 6:1.

Материалы по теме
Мирра Андреева — в 1/4 финала Рима! Диана Шнайдер тоже победила. LIVE!
Live
Мирра Андреева — в 1/4 финала Рима! Диана Шнайдер тоже победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android