Каспер Рууд вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме на отказе Берреттини
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На грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия) завершился матч третьего круга, в котором седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд встречался с итальянцем Маттео Берреттини (30-й в рейтинге ATP). При счёте 7:5, 2:0 в пользу норвежца Берреттини отказался от продолжения борьбы.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 20:10 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
Rt
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Каспер Рууд
К. Рууд
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Рууд выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Его соперник один раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала турнира в Риме Рууд встретится с испанским теннисистом Хауме Мунаром.
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