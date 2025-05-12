Циньвэнь в двух сетах обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Риме
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Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над 121-м номером рейтинга WTA канадкой Бьянкой Андрееску со счётом 7:5, 6:1 в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Риме.
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 19:45 МСК
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
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|2
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|6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Китаянка выполнила один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. Её соперница ни разу не подала навылет, не допустила ошибок на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.
В матче 1/4 финала соперницей Циньвэнь станет победительница противостояния Арина Соболенко (Беларусь) — Марта Костюк (Украина). Их встреча пройдёт сегодня, 12 марта, и начнётся не ранее 21:35 мск.
Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593.
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