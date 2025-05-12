М. Андреева — самая юная с 1999 года четвертьфиналистка четырёх турниров WTA-1000 за сезон

Седьмая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четыре четвертьфинала «тысячников» в одном сезоне после американки Серены Уильямс в 1999 году.

Сегодня, 12 мая, Андреева-младшая в трёх сетах обыграла датчанку Клару Таусон (5:7, 6:3, 6:2) и пробилась в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сразится с чемпионкой US Open — 2022, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).

Напомним, на предыдущем «тысячнике» в Мадриде Андреева и Гауфф также встретились в четвертьфинале. Тогда победила американка со счётом 7:5, 6:1.