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М. Андреева — самая юная с 1999 года четвертьфиналистка четырёх турниров WTA-1000 за сезон

М. Андреева — самая юная с 1999 года четвертьфиналистка четырёх турниров WTA-1000 за сезон
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Седьмая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четыре четвертьфинала «тысячников» в одном сезоне после американки Серены Уильямс в 1999 году.

Сегодня, 12 мая, Андреева-младшая в трёх сетах обыграла датчанку Клару Таусон (5:7, 6:3, 6:2) и пробилась в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 17:45 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 2
5 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Во встрече за выход в полуфинал турнира в Риме Андреева-младшая сразится с чемпионкой US Open — 2022, четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в четвёртом круге оказалась сильнее британки Эммы Радукану (6:1, 6:2).

Напомним, на предыдущем «тысячнике» в Мадриде Андреева и Гауфф также встретились в четвертьфинале. Тогда победила американка со счётом 7:5, 6:1.

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